محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة في عقار بحي العجوزة

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على جهود حي العجوزة في التصدي لمخالفات البناء والتعديات علي الطرق العامة.

إزالة ثلاثة أدوار خرسانية بحي العجوزة

وفي هذا الإطار قام حي العجوزة بإزالة ثلاثة أدوار خرسانية مخالفة أثناء استكمال الردود أعلى العقار الكائن في 7 شارع عبدالعزيز جاويش، حيث استغل المخالف ساتر تشطيب الواجهة لإخفاء الأعمال.

تكثيف حملات المتابعة لرصد المخالفات

وتمت الإزالة بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، حيث أكد المحافظ على أهمية تكثيف حملات المتابعة والرصد الميداني الفوري لأي مخالفات وتنفيذ القانون بكل حزم وعدم التهاون مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على خطوط التنظيم.

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