الأحد 18 مايو 2025
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تعليم الغربية تعلن جداول امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية والأول والثاني الثانوي

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

اعتمد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، والتي تنطلق خلال شهر مايو الجاري.

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وأوضح وكيل الوزارة أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية تبدأ يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء   4 يونيو 2025، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد الأساسية كاللغة العربية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، العلوم، واللغة الإنجليزية، بالإضافة للمواد الغير مضافة للمجموع مثل التربية الدينية والحاسب الآلي.

أما طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، فتبدأ امتحاناتهم يوم الأربعاء 21 مايو 2025، وتستمر حتى الثلاثاء 27  مايو 2025، وفقًا لجداول معتمدة تم إرسالها إلى جميع الإدارات التعليمية والمدارس، وتشمل الامتحانات مواد التخصص حسب الشعبة (علمي وأدبي)، وتُجرى الامتحانات بنظام الورقة داخل المدارس، مع مراعاة التنوع بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لتأمين اللجان وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب، مشيرة إلى أنه تم التنبيه على المدارس بالإعلان عن الجداول في أماكن واضحة وإتاحة الرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور.

وناشدت المديرية أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم، والتعاون مع المدارس لضمان انضباط العملية الامتحانية وتحقيق أفضل أداء للطلاب.

 

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