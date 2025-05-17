السبت 17 مايو 2025
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بالأسماء، ارتفاع عدد المصابات بإغماء وإجهاد حراري بتربية رياضية طنطا لـ 46

ارتفاع عدد المصابات
ارتفاع عدد المصابات بإغماء وإجهاد حراري

 شهدت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، اليوم، واقعة مؤسفة بعدما ارتفع عدد الطالبات المصابات خلال أداء امتحان مادة "ألعاب القوى" إلى 46 حالة، تفاوتت بين إغماء، هبوط، وإجهاد حراري، ما استدعى نقل الطالبات على الفور إلى مستشفيات طنطا الجامعية والمنشاوي العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إلغاء الاختبارات العملية بكلية التربية الرياضية طنطا بعد إصابة 22 طالبة بضربة شمس

إصابة 22 طالبة بجامعة طنطا بالإغماء أثناء أداء الامتحان ونقلهن للمستشفى

 وأكد رئيس جامعة طنطا أن السبب وراء الواقعة يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة والإجهاد البدني الناتج عن طبيعة الامتحان العملي، وسط مطالبات من أولياء الأمور والطلاب بإعادة النظر في مواعيد وظروف أداء الامتحانات العملية.

 

وقد حصل موقع "ڤيتو" على قائمة بأسماء المصابات، وجاءت كالتالي:

طالبات مصابات بهبوط:
جنا السيد فايز – 19 عامًا

جنة إبراهيم الدويني – 19 عامًا

حبيبة شعبان عبدالوهاب – 20 عامًا

أماني محمد عز – 19 عامًا

ميرة ماجد مظهر – 19 عامًا
 

طالبات مصابات بإغماء وهبوط:
رحاب محمد أبوعنزة – 19 عامًا

خلود حسن الشيمي – 19 عامًا

بسملة صلاح – 19 عامًا

بسمة سامح – 19 عامًا

بسنت عرفة – 19 عامًا

إيمان أحمد شعبان – 19 عامًا

نهاد هاني قنديل – 19 عامًا

حبيبة أحمد عثمان – 19 عامًا

هند وليد عبدالرحمن – 19 عامًا

إيمان عطية أحمد – 19 عامًا

روان أسامة داوود – 19 عامًا

إيمان علاء جاد – 19 عامًا

دينا عبد الحميد الفقي – 19 عامًا

ألوان سامي السعدني – 19 عامًا

شهد حسن إبراهيم – 19 عامًا

شيرين إكرامي شلبي – 19 عامًا

آية أحمد فخر – 19 عامًا

تقى شريف علي جابر – 19 عامًا

كوثر نادر دغيم – 19 عامًا

ندى عصام الشرقاوي – 19 عامًا

روان إيهاب الفقي – 19 عامًا

ملك تامر رجب – 19 عامًا

ملك مجدي قنديل – 19 عامًا

حنين سامح الشباسي – 19 عامًا

نيرة السيد محمد – 19 عامًا
 

 

طالبات مصابات بإجهاد حراري:
 حنان أحمد سليمان – 19 عامًا

حنين محمد البرنس – 19 عامًا

ميادة هلال معروف – 19 عامًا

شروق شوقي الشربي – 19 عامًا

علياء عزت طلب – 19 عامًا

حبيبة محمد منصور – 19 عامًا

ناهد محمد حسين – 19 عامًا

شهد بكر جاد – 19 عامًا

سارة إبراهيم الفخراني – 19 عامًا

شيرين علي الطنطاوي – 19 عامًا

منة صالح الشاذلي – 19 عامًا

مي محمد الحلواني – 19 عامًا

شيرين الصاوي علي – 19 عامًا

داليا جمال عبدالعليم – 19 عامًا

رنا حاتم الرهوان – 19 عامًا
 

 وقد باشرت إدارة الجامعة والكلية التحقيق في ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وسط متابعة طبية دقيقة للمصابات، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهن وحالتهن مستقرة.

إلغاء الاختبارات العملية بكلية التربية الرياضية طنطا بعد إصابة 22 طالبة بضربة شمس.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن إلغاء كافة الاختبارات العملية بكلية التربية الرياضية، وذلك فور علمه بإصابة عدد من الطالبات بحالات إعياء نتيجة التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال أداء الامتحانات.

وأكد رئيس جامعة طنطا أنه أصدر توجيهاته الفورية باتخاذ جميع إجراءات إسعاف الطالبات المصابات، ووجه كل من المستشفيات الجامعية والإدارة الطبية برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الحالات.

وأوضح رئيس جامعة طنطا أن عدد الطالبات المصابات بلغ 28 طالبة تم نقلهم إلى مستشفى المنشاوي العام، بالإضافة إلى 7 طالبات تم إسعافهن في الإدارة الطبية بالجامعة، مشيرًا إلى أن جميع الحالات مستقرة وتتم متابعتها بشكل دقيق ومستمر.

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