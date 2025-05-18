النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية

أعلنت النيابة العامة ، عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتي تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٣، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو لعام ٢٠٢٥.

النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية



وفي هذا الإطار، أعلنت النيابة العامة، عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم، ويشمل ذلك:



أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣):



١. استخراج شهادة من واقع الجدول.

٢. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).

٣. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.

٤. الاستعلام عن حالة القضايا.



ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣):



١. استخراج إشهاد وفاة ووراثة.

٢. استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).

٣. الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).

وتدعو النيابة العامة السادة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٥، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.

للمساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية:

الاتصال على الرقم التالي: ٠٢٢١٢٢١٨٨٨



وتؤكد النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على السادة المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.

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