الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

تسرب غاز والمدخنة السر وراء حريق مطعم في النزهة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة النزهة حول حريق نشب داخل مطعم شهير في منطقة النزهة، دون وقوع أي إصابات أن تسرب الغاز وراء اشتعال النيران التي امتدت الي المدخنة فاشتعلت النار في المكان وأدت إلى تفحمه. 

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حريق مطعم بالنزهة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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