طريقة عمل آيس كريم الفانيليا، بمكونات بسيطة في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا، الآيس كريم من المثلجات الشهيرة التي يكثر الإقبال على تناولها فى فصل الصيف لأنه منعش ويرطب الجسم.

وطريقة عمل آيس كريم الفانيليا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل آيس كريم الفانيليا.

مكونات عمل آيس كريم الفانيليا:-

2 كوب لبن

3 ملاعق كبيرة نشاء

فانيليا

2 ملعقة كبيرة سكر

كيس كريم شانتيه

نصف كوب لبن مثلج

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا:-

يخلط النشا والسكر مع اللبن.

يوضع الخليط على النار ويقلب حتى الغليان ويغلظ القوام.

يوضع الخليط في الثلاجة ليتماسك.

يخفق الكريم شانتيه مع اللبن المثلج.

تخلط المهلبية مع الكريم شانتيه بالمضرب الكهربائي.

يوضع الخليط في علبة في الفريزر لتتماسك.

ثم يقدم بعدها.

ولعمل آيس كريم الموز والفراولة

مكونات عمل آيس كريم الموز والفراولة:

كوب فراولة

3 حبة موز

عصير نصف حبة ليمون

سكر أو عسل

طريقة عمل آيس كريم الموز والفراولة صحي وبدون كريمة:

تغسل الفراولة جيدًا، ويقشر الموز ويقطع دوائر.

تقلب الفراولة والموز مع السكر وعصير الليمون.

تجمد المكونات في الفريزر حتي تصبح صلبة تمامًا.

توضع المكونات في الخلاط بعد أن تتجمد وتخفق جيدًا.

ثم نضعها فى قوالب وتغطي الوجه بكيس بلاستيك.

ثم نعيدها الفريزر مرة أخرى لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

ثم نقدم الآيس كريم بعدها في بولات ونزينها بالموز والفراولة حسب الرغبة ويقدم باردًا.

ولعمل آيس كريم المانجو

مكونات عمل آيس كريم المانجو:

نصف كيلو مكعبات مانجو مجمدة

½ كوب عسل نحل

عصير ليمونة

كوب كريم شانتيه بودر

نصف كوب ماء مثلج

طريقة عمل آيس كريم المانجو:

توضع مكعبات المانجو فى الكبة الكهربائية.

يضاف عصير الليمون والعسل إلى المانجو وتخفق المكونات جيدًا.

ثم يضاف الماء والكريم شانتيه

ويخفق عشر دقايق.

ويخفق عشر دقايق. يوضع الخليط في الفريزر لمدة ساعة ونصف.

عندما يصل الخليط إلى مرحلة التجمد، يخرج من المجمد، ويخفق بالمضرب الكهربائى مرة ثانية حتى تكسر بلورات الثلج داخله ويصبح مثل الكريمة المتماسكة.

يعود الوعاء إلى المجمد مرة أخرى ٥ ساعات.

يخرج الآيس كريم من المجمد ويقدم مع قطع المانجو، ويمكن حفظه لمدة طويلة فى وعاء بلاستيكي محكم الإغلاق.