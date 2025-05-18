الأحد 18 مايو 2025
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محافظات

ضبط مخزن مخالف لتعبئة كلوبات الغاز المنزلية بدمياط بدون ترخيص

حملة تموينية موسعة
حملة تموينية موسعة برئاسة مجدي عبد الكريم عامر

شنت مديرية التموين بدمياط، حملة موسعة برئاسة مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتفقد الحالة التموينية ومتابعة الأسواق.

 

كشف نشاط خطير يهدد سلامة المواطنين

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن يقوم بتعبئة كلوبات غاز (شعل) باستخدام أسطوانات منزلية، في مخالفة صريحة للقرارات المنظمة، ودون الحصول على ترخيص أو الالتزام باشتراطات الأمان، مما يشكل خطرًا داهمًا على المكان وسكان المنطقة.

 

حملة تموينية موسعة برئاسة مجدي عبد الكريم عامر
حملة تموينية موسعة برئاسة مجدي عبد الكريم عامر

 

التحفظ على الأسطوانات والمعدات

قامت الحملة بالتحفظ على الأسطوانات والمعدات المستخدمة في النشاط غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، مع العرض على النيابة العامة للتصرف.

 

مشاركة فعالة من قيادات التموين

شارك في الحملة كل من ضياء قنديل، محمد المهدي، رضا سالم، وشريف أبو الحمايل، تحت إشراف وكيل الوزارة، في إطار تكثيف الجهود لضبط المخالفات التموينية.

 

استمرار الحملات للضرب بيد من حديد

أكدت مديرية التموين بدمياط أن الحملات التموينية مستمرة لضبط الأسواق، والتصدي الحازم لمحاولات الغش التجاري والتلاعب، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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