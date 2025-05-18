الدوري الإنجليزي، برينتفورد يتقدم 2-1 أمام فولهام في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة برينتفورد أمام فولهام، بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على استاد برينتفورد كوميونتي، ضمن مواجهات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم فولهام بالهدف الأول في الدقيقة 16' عن طريق راؤول خيمينيز، ثم تعادل برينتفورد في الدقيقة 22 عن طريق برايان مبويمو، قبل أن ينجح في إحراز هدف التقدم في الدقيقة يوان ويسا في الدقيقة 43 لينتهى الشوط الأول لصالح برينتفورد بهدفين لهدف

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يحتل برينتفورد المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، فيما يحتل فريق فولهام المركز الحادي عشر بـ51 نقطة.

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

فيما، ينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي، كل من رايان جرافينبيرخ وفيرجيل فان دايك لاعبا ليفربول إلى جانب ثنائي نوتنجهام فورست، مورجان جيبس-وايت وكريس وود، بالإضافة إلى مهاجم نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، وجناح برينتفورد، برايان مبيومو، ولاعب وسط أرسنال، ديكلان رايس.

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