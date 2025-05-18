الأحد 18 مايو 2025
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محافظ القاهرة يكرم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم

جانب من التكريم،
جانب من التكريم، فيتو
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كرم د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة  ٤٠ طالبًا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية، وذلك في الحفل الذي أقامته المحافظة بالتعاون مع مديريتى التربية والتعليم، والأوقاف بديوان عام المحافظة اليوم، حيث شمل التكريم توزيع جوائز مالية وشهادات تقدير عليهم.

 

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شهد الحفل سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، الشيخ خالد صلاح الدين مدير مديرية الأوقاف، وأ.د محمد أبو بكر وكيل كلية الدعوة الإسلامية وشئون التعليم والطلاب ـ جامعة الأزهر، ودكتور صلاح محمود الباجوري وكيل الدراسات العليا بالكلية،،وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة في كلمته أن حفل اليوم جاء لتكريم كوكبة من أبنائنا وبناتنا الذين شرفهم الله بحفظ كتابه الكريم وأكرمهم بالفوز في هذه المسابقة السنوية التي تنظمها محافظة القاهرة لتكريم حفظة القرآن الكريم ذلك النور الذي لا يطفأ والدستور الخالد الذي يهدي للتي هي أقوم.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن ما نراه اليوم من تفوق وتميز  أبنائنا وبناتنا هو ثمرة جهد مبارك ودليل على وعيهم بأهمية التمسك بتعاليم ديننا الحنيف وحرصهم على السير على منهج القرآن الكريم في الأخلاق والمعاملة والعلم والعمل.

وثمن محافظ القاهرة جهود كل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة المباركة من معلمين ومشرفين وأولياء أمور، مؤكدًا على أن محافظة القاهرة ستظل داعمة لكل ما من شأنه خدمة أبنائنا وتنمية قدراتهم العلمية والدينية.   
وتنقسم المسابقة إلى مستويين، مستوى خاص يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ القرآن الكريم كاملًا بالتفسير، ومستوى عام تم تصنيفه على مراحل التعليم المختلفة، حيث تتضمن المرحلة الثانوية حفظ 10 أجزاء من القرآن، والمرحلة الإعدادية تشمل حفظ 5 أجزاء من القرآن، أما المرحلة الابتدائية تتضمن حفظ جزأين من القرآن، بالإضافة إلى الأحاديث الأربعين النبوية التي تحض على قيمة العمل والتحلي بالأخلاق الحسنة ودراسة السيرة النووية ونبذة عن بعض الشخصيات الإسلامية لكل المستويات.

وتقدم للمسابقة ٢٥٣  طالبًا وطالبة تم اختبارهم فى المدرسة الخديوية الثانوية بنين بمعرفة لجنة من أساتذة كلية الدعوة الإسلامية  بجامعة الأزهر وموجهي التربية والتعليم  . 
وقد أسفرت المسابقة عن فوز ٤٠ طالبا وطالبة منهم ٩ طلبة في المستوى الخاص، كما فاز ١٦ طالب على مستوى المرحلة الثانوية  وفاز ٨ طلاب في المرحلة الإعدادية، وفاز ٧ طلاب بالمرحلة الإبتدائية.
وشمل الحفل تكريم أعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة وعلى رأسهم أ.د محمد أبو بكر وكيل كلية الدعوة الإسلامية ـ جامعة الأزهر.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة كلية الدعوة الإسلامية مدير مديرية التربية والتعليم وكيل كلية الدعوة الاسلامية

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