محافظ القاهرة يتفقد مشروع تطوير عزبة جرجس

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى لمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة عزبة جرجس والعسال بحى شبرا.

رافق محافظ القاهرة فى جولته د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء باسم عمارة مدير مديرية الإسكان والمرافق، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعادة تطوير وتأهيل المناطق غير الآمنة وغير المخططة، بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بها ، مشيرًا إلى أن القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن، وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة له في مساكن حضارية.

وأضاف محافظ القاهرة ان المشروع يتضمن هدم العقارات ذات الخطورة الداهمة بالمنطقة، حفاظا على سلامة الأسر المقيمة بها، وإعادة إنشاءها مرة أخرى بنظام الهيكل الخرساني قبل إعادتهم إليها، بالإضافة الى تجديد شبكة المرافق بالكامل، وتطوير الطرق، والانارة فى المنطقة المحيطة.

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