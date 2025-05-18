محافظ القاهرة يتفقد تطوير سوقى الخلفاوى وبولاق أبو العلا

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة سوقى الخلفاوي بحي الساحل بالمنطقة الشمالية، وبولاق أبو العلا بالمنطقة الغربية.

رافق محافظ القاهرة فى جولته د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات المحافظة.

تطوير الأسواق العشوائية من أهم المشروعات القومية

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع تطوير الأسواق العشوائية يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية، التي تعمل عليها الدولة جاهدة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين واستعادة المشهد الحضاري لمحافظات الجمهورية، في إطار ضمان حياة كريمة للمواطن ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة له، بالإضافة للتحول لأسواق متكاملة تزيد من فرص العمل والاستثمار.

واضاف محافظ القاهرة أن الأسواق الحضارية ساهمت في القضاء على العديد من الأسواق العشوائية التي كانت تعاني من مشاكل عديدة، مثل تدنى مستوى النظافة وفقدان اشتراطات الصحة والسلامة وعدم التنظيم، كما ساهمت الأسواق الحضارية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث وفرت لهم أماكن لشراء السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وتحت إشراف الدولة فى أماكن آمنة ومنظمة ونظيفة.

سوق الخلفاوي

وسوق الخلفاوي مقام على مساحة ١٦٠٠ م٢ وبلغت تكلفة تطويره ٤.٧٩٦ مليون جنيه، ويتكون من ١٨٤ باكية بمساحات مختلفة لبيع الخضار والفاكهة والدواجن، وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة السوق، وإزالة الإشغالات فى المنطقة المحيطة به.

سوق بولاق أبو العلا

أما سوق بولاق أبو العلا فبلغت تكاليف تطويره ما يقارب ١١.٥ مليون جنيه ومقام على مساحة ٢٠٠٠م٢، ويتكون من سوق لشباب الخريجين على مساحة ٥٠٠ م٢، ويضم ٣٧ باكية لبيع قطع الغيار، والدراجات النارية، وسوق للخضار على مساحة ١٥٠٠م٢، ويضم ١٢٢ باكية لبيع الخضار والفاكهة، وشملت أعمل تطويره رفع كفاءة المبانى، والصرف، وتوفير وسائل الحماية المدنية.

وخلال الجولة، وجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من تسكين البائعين بسوق بولاق أبو العلا تمهيدًا لفتحه للمواطنين فى أقرب وقت.

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