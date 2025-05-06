وزير الثقافة يجتمع بمجلس أكاديمية الفنون ويستعرض قرار الترشح لمنصب الرئيس

عقد الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، اجتماعًا مع أعضاء مجلس أكاديمية الفنون، بقاعة ثروت عكاشة بمقر الأكاديمية في الهرم، بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، والدكتور هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية، وذلك لمتابعة سير العمل الإداري وتقييم الوضع الراهن للعملية التعليمية.

استعرض الاجتماع تطورات الأداء في معاهد الأكاديمية المختلفة، وما تم إنجازه في إطار استيفاء متطلبات الجودة والاعتماد، إلى جانب مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية لتطوير البنية التحتية وتعزيز بيئة التعليم والتدريب الفني.

وأكد الدكتور أحمد هنو، خلال الاجتماع، أهمية استكمال جهود اعتماد الجودة الأكاديمية، تمهيدًا للحصول على الاعتراف الدولي، لما لذلك من دور محوري في تعزيز مكانة الأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي. كما شدد على ضرورة وضع رؤية استراتيجية لزيادة الموارد الذاتية للأكاديمية، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الفنية والتعليمية في الخارج، بما يسهم في تحديث نظم التعليم وتطبيق أحدث الأساليب العالمية في الدراسة والتدريب.

وفي هذا الإطار، عرض وزير الثقافة مشروع القرار الوزاري بفتح باب الترشح لمنصب رئيس أكاديمية الفنون لفترة الأربع سنوات المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتيح الفرصة لضخ دماء جديدة، وتعزيز مسيرة الأكاديمية من خلال رؤى قيادية تسعى للتطوير والابتكار.

من جانبها، أعربت الدكتورة غادة جبارة عن خالص شكرها لوزير الثقافة على متابعته المستمرة وحرصه على دعم الأكاديمية، مشيدة باهتمامه بتطوير العملية التعليمية وتعزيز قدرات الكوادر الفنية بها. وأكدت أن الأكاديمية تسير بخطى واثقة نحو التطوير، بروح العمل الجماعي، من أجل إعداد أجيال متميزة من الفنانين القادرين على تمثيل مصر في المحافل الثقافية والفنية إقليميًا ودوليًا.

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