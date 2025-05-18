الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق المقطورة المتهم بدهس بطل كمال الأجسام في التجمع الخامس

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس سائق سيارة مقطورة، متهم بدهس بطل مصر وأفريقيا في كمال الأجسام، عبد الله عبد الفتاح، بشارع التسعين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمصرع شاب في حادث سير مروع بمنطقة التجمع الخامس، نتيجة تصادم سيارة نقل بمركبة ملاكي.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الضحية هو بطل مصر وأفريقيا في كمال الأجسام، ولقي مصرعه في الحال متأثرًا بإصابته، بعد أن دهست إحدى المقطورات سيارته الملاكي.


 

 

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أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بالقاهرة الجديدة بطل مصر وأفريقيا في كمال الأجسام بمنطقة التجمع قسم شرطة التجمع الخامس

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