الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

جلسة تصوير للاعبي الأهلي ببدل كأس العالم

فريق الأهلي
فريق الأهلي

يجري الآن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري جلسة تصوير في ملعب مختار التتش بعد انتهاء مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم.

وشهدت الجلسة تصوير جميع اللاعبين بالبدل الخاصة بالفريق والتي سيرتديها أثناء سفرة الى بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا.

وحدد الأهلي الرابع من يونيو المقبل موعدا للسفر إلى أمريكا، استعدادا لخوض بطولة كأس العالم الذي يستهل الأهلي مشواره بها بمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي في الخامس عشر من الشهر المقبل بافتتاح البطولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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