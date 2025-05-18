نوتنجهام يفوز على وست هام 2-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

فاز فريق نوتنجهام فورست على نظيره وست هام بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أهداف مباراة نوتنجهام فورست ضد وست هام

جاء هدف نوتنجهام فورست الأول عن طريق مورجان جيبس وايت بعد ما استغل خطأ أريولا حارس مرمى وست هام في الدقيقة 11، وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة ضاعف نوتنجهام النتيجة بهدف ثاني عن طريق في الدقيقة 60، فيما جاء هدف وست هام عن طريق جارود بوين في الدقيقة 85.

تشكيل وست هام ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

حارس مرمى: أريولا.

في خط الدفاع: كوفال - توديبو - كيلمان - كريسويل.

في خط الوسط: وان بيساكا - رودريجيز - وارد براوس - سوتشيك.

في خط الهجوم: جارود بوين - محمد قدوس.

تشكيل نوتنجهام فورست ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

حارس مرمى: ماتز سيلس.

في خط الدفاع: أولا أينا - نيكولا ميلينكوفيتش - موريلو - نيكو ويليامز.

في خط الوسط: إبراهيم سنجاري - إليوت اندرسون - نيكولاس دومينجيز - مورجان جيبس وايت - أنتوني إيلانجا.

المهاجم: كريس وود.

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