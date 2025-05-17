جوارديولا يهاجم رابطة الدوري الإنجليزي بسبب التشامبيونز ليج

انتقد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب إقامة مباراة الفريق قبل الأخيرة في الموسم بعد 72 ساعة فقط من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس في ظل منافسة محتدمة على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

جوارديولا يهاجم رابطة البريميرليج

لعب مانشستر سيتي، صاحب المركز السادس، مباراة أقل من تشيلسي وأستون فيلا، صاحبي المركزين الرابع والخامس، اللذين يتقدمان بنقطة واحدة فقط على بطل المواسم الأربعة الماضية، إذ يسعى الثلاثة لضمان إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى للتأهل إلى البطولة الأوروبية الأبرز.



يواجه سيتي يوم الثلاثاء المقبل بورنموث، صاحب المركز العاشر، الذي لا تزال لديه فرصة لإنهاء الموسم في المركز الثامن مما قد يضمن له مكانًا في الدور الفاصل المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي، حال فوز سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي.

انتقادات قوية من جوارديولا

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "نعاني من هذه الظروف منذ تسع سنوات، في كل موسم، ولا شيء يسير على ما يرام".

وأضاف: "سنلعب مساء الثلاثاء ضد أحد أكثر الفرق استعدادًا وقوة بدنية وأداء مباشرًا وفعالية في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو بورنموث الذي ينافس على التأهل للدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر، ستكون مباراة صعبة".

وأشار جوارديولا إلى قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتغيير موعد مباراة توتنهام هوتسبير أمام أستون فيلا من الأحد إلى الجمعة مما يمنحه مزيدًا من الوقت للاستعداد لنهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء أمام مانشستر يونايتد.

وقال المدرب الإسباني: "اتخذت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قرارًا جيدًا، بل جيدًا جدًا. لعبنا طوال الوقت يوم الأربعاء، ثم سنلعب يوم السبت.. لم نكن بحاجة إلى ذلك اليوم الإضافي".

وتابع: "يقول الناس إن الجدول موضوع من أجل البث ولضمان جذب مزيد من الجماهير أو المتابعين وأشياء أخرى. في العام الماضي، كان لديهم عدد أكبر من المتابعين في المباراة الأخرى وليس مباراتنا. لقد سئموا من مشاهدتنا".

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