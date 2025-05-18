الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتقدم على وست هام بهدف في الشوط الأول

نوتنجهام فورست
نوتنجهام فورست

تقدم فريق نوتنجهام فورست على نظيره وست هام بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

هدف نوتنجهام فورست في شباك وست هام 

جاء هدف نوتنجهام فورست عن طريق مورجان جيبس وايت بعد ما استغل خطأ أريولا حارس مرمى وست هام في الدقيقة 11.

تشكيل وست هام ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

حارس مرمى: أريولا.

في خط الدفاع: كوفال - توديبو - كيلمان - كريسويل.

في خط الوسط: وان بيساكا - رودريجيز - وارد براوس - سوتشيك.

في خط الهجوم: جارود بوين - محمد قدوس.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏WESTHAM መድ XStarting Premier League 23 Areola 5 Coufal 25 Todibo 26 Kilman 3 Cresswell 29 Wan-Bissaka 24 Rodríguez 8 Ward-Prowse 28 Souček 20 Bowen 14 Kudus umbro القل XST betway Subs Fabiański 4 Soler 10 Paquetá 11 Füllkrug- 15 Mavropanos -17 17 Guilherme 19 Álvarez 33 Emerson -34 Ferguson‏'‏‏

تشكيل نوتنجهام فورست ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

حارس مرمى: ماتز سيلس.

في خط الدفاع: أولا أينا - نيكولا ميلينكوفيتش - موريلو - نيكو ويليامز.

في خط الوسط: إبراهيم سنجاري - إليوت اندرسون -  نيكولاس دومينجيز - مورجان جيبس وايت - أنتوني إيلانجا.

المهاجم: كريس وود.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏cm おさい 5 FOROST iyun oM ליעעעשל Ide STARTING XE VI 三日だ SELS 26 MURILLO 5 SANGARÉ 6 WILLIAMS 7 ANDERSON 8 （C） GIBBS-WHITE 10 WOOD 11 DOMÍNGUEZ 16 ELANGA 21 MILENKOVIC 31 AINA 34 MIGUEL, MORATO, HUDSON -DD0I. TOFFOLO, JOTA, YATES, SOSA, DANILO, ABBOTT‏'‏‏

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