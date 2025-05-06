الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كريستال بالاس يتعادل مع نوتنجهام 1/1 في الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ونوتنجهام،
كريستال بالاس ونوتنجهام، فيتو

انتهت مباراة فريق كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء الإثنين، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن لقاءات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل إيز هدف كريستال بالاس في الدقيقة 60، وتعادل موريلو لفريق نوتنجهام فورست في الدقيقة 65.

تشكيل كريستال بالاس ضد نوتنجهام

حراسة المرمى: دين هندرسون.

خط الدفاع: كريس ريتشاردز، ماكسينس لكرواكس، مارك جويهي، دانيال مونوز، تيريك ميتشل.

خط الوسط: دايتشي كامادا، آدم وارتون، إسماعيلا سار.

خط الهجوم: إيبيريشي إيز، جون فيليب ماتيتا.

 

تشكيل نوتنجهام فورست أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: موريلو، نيكو ويليامس، نيكولا ميلنكوفيتش، أولا أينا.

خط الوسط: إليوت أندرسون، مورجان جيبس وايت، إبراهيم سنجاري، نيكولاس دومينجيز.

خط الهجوم: أنتوني إيلانجا، كريس وود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستال بالاس نوتنجهام فورست نوتنجهام الدوري الانجليزي البريميرليج

مواد متعلقة

تشكيل مباراة كريستال بالاس ضد نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

إنجاز غير مسبوق ينتظر الأندية الإنجليزية بدوري أبطال أوروبا

أرقام وتقييم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يخطف تعادلا مثيرا من برايتون 1/1 في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

بيراميدز يطلب حكاما دوليين لمبارياته القادمة في الدوري الممتاز

فيديو صادم للاعتداء على شاب بأسلحة بيضاء وسحله أمام مدرسة

برلماني يكشف مفاجآت بشأن مستأجري الإيجار القديم على المعاش والمقترحات الأخيرة

القبض على مدرس موسيقى تحرش بطفلة في مدرسة شهيرة بالقاهرة

إبراهيم عيسى يحذر من سيناريو كارثي بشأن قانون الإيجار القديم

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة

السودان يطلب مساعدة السعودية للسيطرة على حريق مستودعات وقود في بورتسودان (فيديو)

فخري الفقي يكشف عن قرض جديد من صندوق النقد لمصر

خدمات

المزيد

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

المصروفات الدراسية لجامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الملتقى الفقهي للجامع الأزهر: تقوى الله هي الضمانة الحقيقية لمستقبل الأبناء

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية