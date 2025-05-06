كريستال بالاس يتعادل مع نوتنجهام 1/1 في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة فريق كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء الإثنين، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن لقاءات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل إيز هدف كريستال بالاس في الدقيقة 60، وتعادل موريلو لفريق نوتنجهام فورست في الدقيقة 65.

تشكيل كريستال بالاس ضد نوتنجهام

حراسة المرمى: دين هندرسون.

خط الدفاع: كريس ريتشاردز، ماكسينس لكرواكس، مارك جويهي، دانيال مونوز، تيريك ميتشل.

خط الوسط: دايتشي كامادا، آدم وارتون، إسماعيلا سار.

خط الهجوم: إيبيريشي إيز، جون فيليب ماتيتا.

تشكيل نوتنجهام فورست أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: موريلو، نيكو ويليامس، نيكولا ميلنكوفيتش، أولا أينا.

خط الوسط: إليوت أندرسون، مورجان جيبس وايت، إبراهيم سنجاري، نيكولاس دومينجيز.

خط الهجوم: أنتوني إيلانجا، كريس وود.

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