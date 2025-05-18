الأحد 18 مايو 2025
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أخبار مصر

مستشفى رأس غارب التخصصي يجري أول عملية تغيير مفصل بنجاح

الفريق الطبي
الفريق الطبي

كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن تفاصيل إجراء وحدة جراحة المفاصل بمستشفى رأس غارب التخصصي أول عملية تغيير مفصل بنجاح.

 

بدء العمل بوحدة جراحة المفاصل

أفاد الدكتور أحمد خليفة مدير مستشفى رأس غارب التخصصي، أنه في إطار تطوير الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى، تم بدء العمل بوحدة جراحة المفاصل، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الخدمات الجراحية وتوسيع نطاق الرعاية المتخصصة للمرضى.

وأكد  إجراء أول عملية جراحية داخل الوحدة لمريض يبلغ من العمر ٦٨ عامًا يعاني من كسر في عنق عظمة الفخذ اليسرى، وكسر مفتت بمفصل الكوع الأيسر نتيجة حادث سير، وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، تم تحضير الحالة وإجراء عملية لاستبدال مفصل الفخذ وتركيب نصف مفصل فخذ صناعي ثنائي القطب وتثبيت كسر مفصل الكوع بواسطة شريحة ومسامير.

وأشار الى أن العملية تمت العملية بنجاح، والمريض يتماثل حاليًا للشفاء تحت الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت نجاح الفريق الطبي بأكاديمية قلب المبرة، بمستشفى مبرة مصر القديمة التابع للمؤسسة العلاجية، في زرع الصمام الأورطي بالقسطرة بواسطة تقنية (التافي) التي تعد أحدث طرق علاج ضيق الصمام بالقسطرة. 

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالعمل على تطوير كافة الإمكانيات والخبرات اللازمة لتوفير مختلف التخصصات والخدمات الطبية بأعلى جودة بما يحقق رضا المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا التدخل الجراحي، كان لمريضة يتجاوز عمرها الـ70 عاما وكانت تعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي وتتعرض لإغماءات متكرر تهدد حياتها، مشيرا إلى أن فريق أكاديمية قلب المبرة يجري هذا التدخل الدقيق للمرة الـ52 خلال عامين، وبنسب نجاح توازي النسب العالمية.

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ومن جانبه، أكد الدكتور محمد إبراهيم شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، حرصه على تحسين الخدمات الطبية في جميع المستشفيات التابعة للمؤسسة، وإتاحة أحدث الخدمات العلاجية المتخصصة، موضحا أن هذا الإجراء تم تحت إشراف الدكتور محمد صبري رئيس قسم القلب، والدكتور أحمد السواح مدير القسطرة وهما من الخبراء معتمدون في هذا الإجراء الطبي الدقيق.

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