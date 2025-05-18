الأحد 18 مايو 2025
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أخبار مصر

خبر سار للمواطنين، حالة الطقس غدا الإثنين في القاهرة الكبرى والمحافظات

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا، ويسود  طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة، على الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 46

درجة الحرارة الصغرى: 28

 
 

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