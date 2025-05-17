السبت 17 مايو 2025
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أخبار مصر

أمطار خفيفة وتحذير من الملاحة بخليج السويس، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس غدا الأحد، حيث تصل سرعة الرياح من 50:70 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3.5 متر.

وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على محافظة مطروح غدا، وذلك على فترات متقطعة.

 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، حيث تنكسر الموجة الحارة، ويسود  طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:47

درجة الحرارة الصغرى:28
 

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