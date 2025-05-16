المحامون يواصلون التصعيد بسبب زيادة الرسوم القضائية.. 4 قرارات مهمة لمجلس النقابة.. ودعوة الجمعية العمومية «الأبرز» 

لا تزال أزمة نقابة المحامين مع القرار الصادر عن محاكم الاستئناف بـ زيادة الرسوم القضائية فيما يعرف بـ«الخدمات المميكنة» مستمرة، ولا تزال الإجراءات التصعيدية للمحامين قائمة.

تصعيد المحامين في مواجهة الرسوم القضائية

وبعد امتثال المحامين للقرارات التصعيدية عن النقابة من وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف ومحاكم الجمهورية، وبعد الامتناع عن التوريد إلى خزائن المحاكم، وصولا للإضراب العام لمدة يومًا واحدًا والمهلة التي أعطاها مجلس النقابة لمتخذي القرار للعدول عنه، وتواصل النقابة مع كافة الأطراف، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة.

اجتماع نقيب المحامين والنقباء الفرعيين

ومع استمرار الأزمة، يستمر تصعيد المحامين، إذ عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل «خدمات مميكنة».

موقف مجلس المحامين

وقال: "ترتيبًا على القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين مع مجالس النقابات الفرعية والإجراءات الاحتجاجية التى تم اتخاذها فى مواجهة هذه القرارات والمخالفة للقانون والدستور بفرض رسوم جبرية على عدد من إجراءات التقاضي. وإزاء حالة الصمت المطبق من قبل مصدري القرار، وعدم استشعارهم نبض المواطنين والمحامين وعدد كبير من نواب الشعب، وعدم الاكتراث للمخاطر المحدقة بالعدالة وحقوق الدفاع والتقاضي والمواطنة وسيادة القانون".

وأضاف: "إمعانًا فى الدور الإيجابي الذي تباشره نقابة المحامين لمجابهة قرار السادة رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير دستورية تجدر الإشارة إلى أن المحاماة رسالة الحق والعدل، مهنة الشرف والأمانة والكفاح قد وجدت فى الأصل لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته وكرامته وماله وحريته وعرضه، بل وحماية حقوق الأمة".

وتابع: "تبنت نقابة المحامين هذه الأزمة وأبدت اعتراضها الكامل على هذه الرسوم التى فرضت بقرار غير دستوري، وفي سبيل ذلك سلكت نقابة المحامين محاور عدة للتعبير عن هذا الرفض القاطع؛ وبدأت بمفاوضات بين نقابة المحامين مصدري القرار وكافة الجهات المعنية، ثم بوقفات احتجاجية سلمية للجمعيات العمومية، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ لخزائن كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، ثم الامتناع عن الحضور أمام كافة محاكم الاستئناف العالي بالجمهورية، وأثناء ذلك عقد مؤتمر صحفي دُعيت إليه كافة وسائل الإعلام وبعض المنظمات الحقوقية والاتحادات، وتم عرض أبعاد الأزمة قانونيًا ومجتمعيًا".

واستطرد قائلا: "إلا أن كل هذه الجهود التي تمت فى إطار القانون للتعبير عن رفض هذا القرار لم تجد لها صدى، وإزاء ذلك فإنه لا يمكن لنقابة المحامين أن تغض الطرف عن هذه الأزمة لأنه فى استمرار أعمال هذا القرار تقويض لحق التقاضي، وبالتالي فإن نقابة المحامين لن تقف عاجزة أمام الاعتداء الصارخ على محارم القانون والتغول على حق التقاضي، وسيظل موقف نقابة المحامين من هذه الأزمة راسخًا باعتبارها ظهيرًا أمينًا للشعب المصري حريصًا على كفالة حق التقاضي والحفاظ على الحقوق والحريات مهما كلف الأمر".

قرارات المحامين التصعيدية بعد الإضراب العامة

وأصدر مجلس نقابة المحامين، والنقباء الفرعيين مجموعة من القرارات، كان أبرزها دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين، لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن وقد تحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت ٢١ يونيو على أن تظل هذه الدعوة سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.

وقفات احتجاجية للمحامين

كما قرر الحضور دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي، 29 /5 /2025، 18 /6 /2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة، والامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يومي الأحد والإثنين المقبلين.

تأديب المحامين المخالفين

وقرروا أيضًا، إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.

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