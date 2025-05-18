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محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد في مدينة جمصة (صور)

افتتاح وحدة صحية
افتتاح وحدة صحية بجمصة، فيتو

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وكان في استقبالهما الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، والدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة نجلاء فتحي مدير الإدارة الصحية بجمصة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة.

محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة

وتفقد محافظ الدقهلية العيادة والصيدلية ومعمل التحاليل، وقسم المبادرات الرئاسية التي تقدم خدماتها للمواطنين، والتقى أطباء الوحدة وفرق التمريض، واستمع إليهم للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدا على ضرورة توفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة للمترددين على الوحدة من خدمات طبية لائقة.

تعظيم الاستفادة من الوحدة بتقديم خدمات طبية لأهالي المنطقة

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة الالتزام من قبل الطواقم الطبية والتمريض والتواجد في الأوقات الرسمية للعمل وتلبية احتياجات المواطنين المترددين على الوحدة، وأشار إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الوحدة بتقديم خدمات طبية لأهالي المنطقة ومن حولها.

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين خلال تفقده الوحدة الصحية، ووجه لرئيس مدينة جمصة ببحث توفير كشك لإحدى المواطنات بشرط أن يتم تصميمه وفقا لنموذج حضاري يحافظ على المظهر الجمالي للمنطقة ويمنع وجود منظر عشوائي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تجهيز مقر الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمجمع الخدمات الحكومية، وتضم عيادة كشف واستقبال وصيدلية، ومعمل متطور يشمل تحاليل البول والبراز، وكذلك تحاليل السكر والهيموجلوبين وجهاز كيمياء الدم لعمل وظائف الكبد والكلى وأعمال المبادرات الرئاسية.

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