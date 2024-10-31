المندوه الحسيني: وزير التعليم يدرك كل ما تعانيه العملية التعليمية

ينطلق بعد قليل، الملتقى التربوي السابع لمدارس الحسام والحسام المتكاملة والمستقبل بالجيزة في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الملتقى التربوي السابع

ويناقش الملتقى التربوي السابع اليوم الخميس الموافق ٣١ أكتوبر قضية التقييم التربوي وأبرز التحديات التي تواجهها، ويقدم من خلال تجارب عملية وورش العمل، حلولًا إبداعية لقضية التقييم التربوي في المدارس، وذلك ضمن استراتيجية شاملة للتنمية المهنية المستدامة للمعلمين بما يعود بالنفع على الطلاب وتحقيق أعلى مستوى من الجودة في العملية التعليمية التي تعد أحد أساسيات بناء الإنسان المصري.

ويأتي الملتقى التربوي السابع هذا العام تحت رعاية وبحضور رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق. وبإشراف الدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا في التربية بجامعة القاهرة.

وأوضح الدكتور المندوه الحسيني رئيس الملتقى أن الملتقى هذا العام يناقش واحدة من أهم القضايا في العملية التعليمية وهي قضية التقييم التربوي. ولفت إلى أن الملتقى خلال دوراته الستة الماضية حقق نجاحًا كبيرًا في معالجة العديد من المشكلات التي تواجه المعلمين في عملية التدريس من خلال تنفيذ برامج تدريبية يقوم عليها نخبة من علماء التربية وأساتذة التدريب في مصر والوطن العربي.

وأضاف " الحسيني" أن الملتقى هذا العام يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والذي يعتبر وزيرا جاء من واقع المدارس المصرية ويدرك كل ما تعانيه العملية التعليمية من تحديات ويمتلك حلولًا إبداعية في مواجهتها.

وتابع رئيس الملتقى أن الملتقى يناقش هذا العام قضية التقييم التربوي لما لها من تأثير كبير في تحقيق مستوى الجودة في العملية التعليمية. وقد اعتمدت برامج التدريب في هذه الدورة من الملتقى على أحدث ما توصل إليه علماء التقييم التربوي في العالم، واعتمدنا على عشرات المصادر والمراجع التربوية في مجال التقييم التربوي لتقديم مستوى يليق بمنظومة التعليم المصرية.

تفاصيل الملتقى التربوي السابع

ويتضمن الملتقى التربوي السابع الأسئلة الموضوعية في التقييم التربوي، والتقييم البديل في مرحلة رياض الأطفال، وتقييم التعلم القائم على المشروعات.

ويستهدف الملتقى المعلمين لتبادل الخبرات واستكشاف مهارات جديدة، وأولياء الأمور لتنمية الوعي لديهم بالتحديات التي تواجه عملية التقييم التربوي، وكيفية دعم أبنائهم في مسيرتهم التعليمية. كما يستهدف الملتقى المهتمين بالعملية التعليمية من علماء وخبراء وباحثين في المجال التعليمي للاطلاع على أحدث البحوث والممارسات التقيمية المبتكرة.

ويشهد الملتقى تكريمًا لعدد من طلاب مدارس الحسام الحاصلين على جوائز على مستوى العالم وأفريقيا، بجانب تكريم لعدد من رموز العملية التعليمية في مصر.