حسام المندوه: الملتقى التربوي السابع يبحث حلولًا إبداعية لمشاكل التقييم

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وأمين صندوق نادي الزمالك أن التقييم التربوي واحد من أبرز قضايا التعليم قبل الجامعي.

وأضاف، خلال كلمته بالملتقى التربوي السابع المنعقد بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر أن الملتقى في عامه السابع يناقش التحديات التي تواجه عملية التقييم التربوي، ويقدم الحلول الإبداعية لتلك التحديات.

وأوضح الدكتور حسام المندوه الحسيني أن التنمية المهنية المستدامة للمعلمين واحدة من القضايا التعليمية والمجتمعية التي تحتاج إلى اهتمام كبير.

وكانت فعاليات الملتقى قد انطلقت بالسلام الجمهوري، وقرأت آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور المندوه الحسيني رئيس الملتقى، كلمة ترحيب بالمشاركين.



وقال في كلمته: إن العملية التعليمية تواجه تحديات كبرى، كما تواجه الطلاب والمعلمين والمقيمين أيضًا، ربما لعدم صحة صياغة الأسئلة في بعض الأحيان، أو ربما لعدم اللجوء لمزيد من الأبحاث التربوية.

وأضاف " الحسيني" أنه تم هذا العام اختيار موضوع" التقييم التربوي..تحديات وحلول إبداعية"، بسبب ما رصدناه من ضعف شديد في كيفية وضع أسئلة التقييم وأساتذتنا يعلمون ذلك. وأشار إلى أن هناك ضعف شديد بين التقييم والتعلم والتدريس، والتقييم جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، موضحًا أن التقييم ليس معناه امتحان ومنح درجات وإنما هو يساعد في عملية التعلم.



وأكد رئيس الملتقى، أن التعليم الخاص صاحب رسالة، داعيًا جميع أصحاب المدارس الخاصة بأن يحذو نفس الحذو من أجل تطوير العملية التعليمية.

ويناقش الملتقى التربوي السابع، التحديات التي تواجه التقييم التربوي داخل المنظومة التعليمية، وإيجاد حلول جذرية لها، عبر توصيات تُرفع إلى المسئولين عن المنظومة التعليمية، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التي يستهدف منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة.