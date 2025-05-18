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رياضة

رسميا.. نادي الإعلاميين يستضيف نهائي كأس مصر للكرة النسائية

فريق سيدات الأهلي
فريق سيدات الأهلي

الكرة النسائية، أعلن اتحاد الكرة، إقامة مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية، بين الأهلي ووادي دجلة يوم الجمعة 23 مايو الجاري في تمام الرابعة عصرا بملعب نادي الإعلاميين.


وأكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي لنادي وادي دجلة والاهلي اللجوء لوقت اضافي حال انتهاء المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل، وإذا انتهي الوقت الإضافي مدته نصف ساعة علي شوطين يتم اللجوء لركلات الترجيح.


وأشار اتحاد الكرة أنه سيكون مسؤول عن تنظيم المباراة، علي أن يتواجد رئيس النادي أو من يمثله فقط في مراسم التتويج وغير مسموح بغير اللاعبات والجهاز الفني والطبي والإداري وممثل النادي بالتواجد في الملعب أثناء مراسم التتويج وحتي انتهاءها  .

 

ويعد هذا الموسم الأول للأهلي في بطولتي الدوري الممتاز للسيدات وكأس مصر.

 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، فوزا مثيرا على فريق مسار بركلات الترجيح بنتيجة (4-1)، في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، التي أقيمت على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة. 

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0)، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث تفوق الأهلي بفضل دقة لاعباته وتألق حارسة المرمى مها الدمرداش التي تصدت لركلة جزاء، بينما أضاعت مسار ركلة أخرى بتسديدها في العارضة.

 

وتأهل الأهلي إلى النهائي في أول مشاركة له في هذه البطولة، ليضرب موعدا مع وادي دجلة الذي تغلب على زد بهدف دون رد.

 

 

وكان مسار قد حسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية قبل جولة من نهايته، بعد منافسة قوية مع الأهلي

 

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