الأهلي يكتسح بيراميدز برباعية في دوري الكرة النسائية

حقق الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، فوزا كبيرا على حساب نظيره بيراميدز، بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة الثانية ببطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية.

تشكيل سيدات الأهلي لمواجهة بيراميدز

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وسارة كردي.

خط الوسط: لولو نصر وجنى محمود وحبيبة عمر ومنة طارق ومريم عفيفي.

خط الهجوم: ميا داردن وشارتي روبن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ مها الدمرداش ورودينا عبد الرسول وهنا عثمان ونور إدريس وأشرقت عادل وحبيبة عصام ومريم خميس وأمل ناصر ونادين محمد.

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