"جمعية رجال أعمال إسكندرية" تبحث عقد لقاءاتٍ ثنائية بين الشركات المصرية والفنلندية

استقبلت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، توبيو نولا، المُستشار التجاري للسفارة الفنلندية بمصر، برئاسة هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، وذلك لبحث سُبل التعاون التجاري في مُختَّلف المجالات.

أكد هيثم القيار، الأمين العام لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أهمية التعاون التجاري بين البلدين وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد، داعيًا إلى عقد لقاءاتٍ ثُنائية بين الشركات المصرية والفنلندية تجمع بين أعضاء الجمعية والشركات الفنلندية، تزامُنًا مع انفتاح الحكومة على التصدير وتذليل عقبات قِطاع الأعمال، بما يخلِق فرصا واعدة للتبادُل التجاري.



من جانبه، أعلن توبيو نولا، عن وجود فرص كبيرة لفتح أسواق في مصر في مجالاتٍ عديدة، منها: الزراعة، وإدارة النفايات، والمخصبات الزراعية، والأدوات الهندسية، لافتًا إلى دور الجمعية في تعزيز العلاقات التجارية من خلال تقديم المشورة وإقامة شراكات حقيقية ذات تأثير ملموس في الواقع الاقتصادي. وشدَّد المستشار التجاري الفنلندي، على أهمية تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، لما له من تأثير مباشر على حركة التبادل التجاري. مؤكدًا أن مصر تمتلك كافة مقومات النجاح، بما في ذلك العمالة المتميزة، وعوامل جذب الاستثمار التي تُعزِز بيئة الأعمال.

توفير إحصاءات تجارية دقيقة

أكد وليد القيار، رئيس لجنة الاستيراد في الجمعية، على أهمية توفير إحصاءات تجارية دقيقة لـ"رجال أعمال الإسكندرية" في مجالات البتروكيماويات، المعادن الأساسية، والمواد الكيميائية العضوية، بما يُعزِز فُرص التعاون الاقتصادي، مُشيرًا إلى جهود الحكومة المستمرة لخفض مدة الإفراج الجمركي لتتراوح بين يومين إلى ثلاثة، بالإضافة إلى مساعيها نحو التحوّل الرقمي.

في السياق نفسه، قال الدكتور هاني المنشاوي، عضو الجمعية ورئيس شعبة الأسماك باتحاد الصناعات المصرية: إن مصر تبحث عن شريك مثالي لديه رغبة في التوّسع بقطاع الإنتاج السمكي، وتُعتبر فنلندا فُرصة جيدة وقيمة مُضافة، لتميُزها من أسماك الماكريل والسالمون.

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