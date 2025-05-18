التصديري للصناعات الغذائية يناقش مستجدات برنامج رد الأعباء

عقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، وذلك بمقر المجلس، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، والتي شملت ما يلي: اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق، مستجدات برنامج رد الأعباء التصديرية، ملخص اجتماع العلاقات المصرية – الأفريقية، تقرير الأداء المالي

كما استعرض الاجتماع نشاطات ومستهدفات المجلس، تقرير صادرات الصناعات الغذائية (يناير – مارس 2025).

كما ناقش أعضاء مجلس الإدارة رؤية وخطة عمل المجلس للفترة المقبلة، بالإضافة إلى تناول أهم الملفات والتحديات المتعلقة بقطاع الصناعات الغذائية في الوقت الراهن وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة لزيادة الصادرات.

6.1 مليار دولار – رقم قياسي غير مسبوق لصادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2024 بنسبة نمو ٢١ ٪ وقيمة نمو تتجاوز المليار دولار

وأكد محمود بزان – رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية قد حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار. يُعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.

وشهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في الأسواق التصديرية، حيث نمت الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية. كما عزز المجلس التصديري جهوده في دعم الشركات المصدرة من خلال تطوير التدريب، التحليل التسويقي، المشاركة في المعارض الدولية، وتنفيذ مشروعات تنموية واستراتيجية لتمكين المصدرين من تحقيق اختراقات جديدة في الأسواق العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.