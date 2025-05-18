الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والترجي في البطولة الأفريقية

النادي الأهلي، فيتو
النادي الأهلي، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ستيفن مادسن، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام الترجي التونسي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بالبطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المقامة حاليا في القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي في الـ8 مساء، بحضور جماهيري كبير على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

ويلعب الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم فرق، الترجي التونسي والجيش الملكي المغربي وريد ستار الكونغولي وفانز الكاميروني.

مشوار الأهلي في بطولة أفريقيا

وبدأ الأهلي مشواره في الدور المجموعات بالفوز في الجولة الأولى على رد ستار بنتيجة (39-18)، ثم الفوز في الجولة الثانية على الجيش الملكي بنتيجة (30-18).

ويحتل الترجي حاليا صدارة المجموعة الثانية بـ4 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

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كرة اليد النادي الأهلي الأهلي ستيفن مادسن الترجي التونسي

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