كرة اليد، تفاصيل مثيرة في مشاركة الزمالك بمونديال الأندية

كرة اليد، برأ الاتحاد المصري لكرة اليد ساحته من ملف مشاركة الزمالك ببطولة العالم لأندية كرة اليد “سوبر جلوب”، المقرر إقامتها يوم 26 سبتمبر المقبل بالقاهرة.

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة اليد، أن الاتحاد لا يملك اتخاذ قرار بمشاركة الزمالك في مونديال الأندية من عدمه، وأن الأمر متروك للشركة المنظمة للبطولة والاتحاد الدولي لكرة اليد.

وعلمت “فيتو”، أن هناك حالة واحدة فقط تضمن للزمالك مشاركته في منافسات بطولة العالم لأندية كرة اليد، وهي أن يصبح الفريق المستضيف للبطولة.

وكشف مصدر، أن الأهلي أعلن رفضه لأن يصبح الزمالك هو مستضيف البطولة، حيث سيكون من حقه اختيار مجموعته في البطولة، وهي ميزة يستحقها الأحمر باعتباره بطلا للسوبر الأفريقي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الأفريقي المؤهل لمونديال الأندية بعد الفوز على الترجي النونسي في المباراة النهائية، فيما حصد الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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