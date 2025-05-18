محافظ الدقهلية يأمر بتعليق جداول الأطباء على واجهة العيادات بمستشفى جديلة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في زيارة مفاجئة، لعيادة التأمين الصحي بجديلة، لمتابعة سير العمل وتغيير مستوى الأداء للأفضل، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة واللائقة للمتواجدين والمترددين.

محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين، وتلاحظ انتظام العمل بالعيادة بصفة عامة، وتم التأكيد على ضرورة استمرارية كافة العاملين بالعيادة بنفس الالتزام.

بتعليق بانر بجدول عمل الأطباء على واجهة العيادة

كما أكد، أنه جاء للاطمئنان على سير العمل بالشكل المطلوب، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبرى من المواطنين، وطلب من مدير عيادة التأمين بجديلة، بتعليق جدول عمل الأطباء على واجهة العيادة.

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