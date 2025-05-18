الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يأمر بتعليق جداول الأطباء على واجهة العيادات بمستشفى جديلة (صور)

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في العيادات بمستشفى جديلة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في زيارة مفاجئة، لعيادة التأمين الصحي بجديلة، لمتابعة سير العمل وتغيير مستوى الأداء للأفضل، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة واللائقة للمتواجدين والمترددين.

محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين، وتلاحظ انتظام العمل بالعيادة بصفة عامة، وتم التأكيد على ضرورة استمرارية كافة العاملين بالعيادة بنفس الالتزام.

بتعليق بانر بجدول عمل الأطباء على واجهة العيادة

كما أكد، أنه جاء للاطمئنان على سير العمل بالشكل المطلوب، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبرى من المواطنين، وطلب من مدير عيادة التأمين بجديلة، بتعليق جدول عمل الأطباء على واجهة العيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التأكد من تقديم الخدمات الطبية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تقديم الخدمات الطبية عيادة التامين الصحى محافظ الدقهلية للاطمئنان على سير العمل طارق مرزوق تقديم الخدمة الطبية انتظام العمل اللواء طارق مرزوق

مواد متعلقة

إغلاق 2100 منشأة غذائية مخالفة خلال حملات مكبرة في الدقهلية

محافظ الدقهلية يتابع أعمال إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين الجديد (صور)

المجددون، علي مبارك ابن الدقهلية الذي قاد ثورة التعليم في مصر

افتتاح مسجد السلطان مروان بميت العامل في الدقهلية (صور)

الأكثر قراءة

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

هل الزمالك سيحضر اجتماع رابطة الأندية؟ مصدر بالنادي يرد

حقيقة استشهاد شقيق يحيى السنوار في غارة إسرائيلية

موعد مباراة الأهلي الختامية في الدوري والقناة الناقلة

برنامح عمل مكثف للرئيس اللبناني في مصر غدا

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو والتفاح في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري وانخفاض البوري في سوق العبور

نقيب المحامين بالشرقية: نجاح الإضراب أمام جنايات الزقازيق بنسبة 100% (صور)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

كيف تتأكد من سلامة الشيك الصادر لك؟

حالات يلتزم فيها حائزو الحيوانات بإخطار السلطة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية