الصور الأولى لهدم مقبرة على يد 7 أشخاص والتمثيل بـ 3 جثامين في الدقهلية

حصلت “فيتو ”على مجموعة صور للمقابر التي تم هدمها وإخراج الجثامين التي كانت ترقد بها والتمثيل بها على يد 7 أشخاص لخلافات على ملكية المقبرة بقرية ديبو عوام مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في الدقهلية في ضبط متهمين بنبش وهدم مقبرة عائلية، بها 3 جثامين مثلوا بجثامينهم، وذلك على خلفية نزاع على ملكية المقابر.

هدم وتحطيم مقابر بديبو عوام لخلاف علي الملكية

وشهدت قرية ديبو عوام التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية قيام 7 أشخاص بهدم مقبرة عائلية، مما أدى إلى تحطم عظام الجثث المدفونة بداخلها واختلاطها ببقايا الهدم، وذلك على خلفية نزاع على ملكية المقابر.

محضر رسمي بتهم 7 أشخاص بهدم المقابر

وكان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز المنصورة، يفيد بقيام أحد المواطنين بتحرير المحضر رقم 5138 لسنة 2015 جنح مركز المنصورة، يتهم فيه 7 أشخاص بهدم مقابر أسرته والتمثيل بالجثامين، مما تسبب في تحطم العظام واستحالة التعرف على أصحابها.

وعلي الفور انتقلت قوة من مباحث المركز برئاسة المقدم أحمد العزب، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، حيث تبين هدم المقبرة ووجود آثار هدم بقايا الجثامين أمام المقابر.

التمثيل ب 3 جثامين بالمقابر مع عملية الهدم

وأكد أصحاب المقبرة أن الجثث التي كانت مدفونة لـ: محمد عبد اللطيف، شيخ القرية السابق، ومحمد عبد اللطيف، مدير عام سابق بوزارة العدل، وطفل يُدعى حسن وجيه عبد اللطيف.

ضبط 4 متهمين وجهود مكثفة لضبط الهاربين

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 4 متهمين، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط 3 آخرين وهم: محمد أمين علي، وأمين محمد أمين، ومحمود سمير أمين، فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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