الأحد 18 مايو 2025
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محافظات

مشاجرة بين أب ونجله بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

مشاجرة بين أب ونجله،
مشاجرة بين أب ونجله، فيتو

شهدت قرية سللنت التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية نشوب مشاجرة عنيفة بين أب ونجله بالأسلحة البيضاء وأصيب الأب ونجله بجروح قطعية.

مشاجرة بين أب ونجله في الدقهلية 

ونتج عن المشاجرة إصابة  الأب ونجله  باصابات متفرقة اثر خلافات نشبت بينهما وأدت إلى استخدامهما أسلحة بيضاء بإحدى قرى الدقهلية.
 

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين أب ونجله بالأسلحة البيضاء لخلافات بينهما بإحدى قرى الدقهلية قرية سلمنت التابعة لمركز المنصورة.

إصابة الابن بجروح قطعية بالرقبة 
انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة، رضا محمد محمد النجار 61 عاما مقيم  سلمنت مصاب بجروح قطعية بالرقبة نتيجة تعدى نجله عليه بالسلاح الأبيض.

إصابة الابن بجروح قطعية بالرأس والوجه 

كما أصيب نجله محمد رضا محمد محمد النجار 24 عاما مقيم سلمنت بجروح قطعية بالرأس والوجه نتيجة تعدى الأب عليه وذلك لخلافات بينهما تطورت الى مشاجرة كبيرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.

نقل المصابين لمستشفى المنصورة وتحرير محضر 
تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.

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