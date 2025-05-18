الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إضراب المحامين في الدقهلية أمام محاكم الجنايات احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية

محامين الدقهلية،
محامين الدقهلية، فيتو

شهدت محافظة الدقهلية اليوم  تنفيذ قرار النقابة العامة للمحامين بامتناع  المحامين  عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لمدة يومين اعتراضا علي زيادة الرسوم القضائية

وأعلنت نقابة المحامين بالدقهلية، عن امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم جنايات المنصورة وعلى مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من اليوم  الأحد، وغدا وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

وقال أحمد منصور عساس وكيل عام  نقابة المحامين ابن محافظة الدقهلية: تستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18، 19 /5/ 2025. 

وقالت نقابة المحامين انها ستواصل إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة". 

إضراب المحامين بالإسماعيلية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية (صور)

غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة إضراب المحامين أمام محاكم الجنايات اعتراضا على الرسوم القضائية

وأكدت النقابة أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعضاء الجمعية العمومية الرسوم القضائية الدقهلية اليوم المنصورة اليوم زيادة الرسوم القضائية مجلس النقابة العامة محاكم الجنايات على مستوي الجمهورية مستوى الجمهورية نقابة المحامين محاكم الجنايات محاكم الاستئناف

مواد متعلقة

نقيب المحامين بالشرقية: نجاح الإضراب أمام جنايات الزقازيق بنسبة 100% (صور)

جنايات الفيوم تحيل أوراق قضية مقتل الطفلة سما إلي المفتي

محامين الإسكندرية: نجاح الإضراب أمام محاكم الاستئناف

آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، تحديد جلسة غد لمحاكمتهم، 10 محامين للدفاع عنهم أمام المحكمة، والفريق يستأنف تدريباته استعدادا للأهلي، ووزير الرياضة يدخل على خط الأزمة

الأكثر قراءة

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس اليوم

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

حريق يلتهم 150 نخلة و9 مواتير ري بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الأحد 18 مايو 2025 (آخر تحديث)

برنامح عمل مكثف للرئيس اللبناني في مصر غدا

"مفيش إجابة صح"، خطأ في سؤال بمادة السيرة بامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

كيف تتأكد من سلامة الشيك الصادر لك؟

حالات يلتزم فيها حائزو الحيوانات بإخطار السلطة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية