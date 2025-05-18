إضراب المحامين في الدقهلية أمام محاكم الجنايات احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية

شهدت محافظة الدقهلية اليوم تنفيذ قرار النقابة العامة للمحامين بامتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لمدة يومين اعتراضا علي زيادة الرسوم القضائية.

وأعلنت نقابة المحامين بالدقهلية، عن امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم جنايات المنصورة وعلى مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من اليوم الأحد، وغدا وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

وقال أحمد منصور عساس وكيل عام نقابة المحامين ابن محافظة الدقهلية: تستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18، 19 /5/ 2025.

وقالت نقابة المحامين انها ستواصل إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

وأكدت النقابة أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.

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