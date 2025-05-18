الأحد 18 مايو 2025
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وفد إيطالي يتفقد معبر رفح البري ويطالب بإدخال المساعدات لغزة

الوفد الايطالي
الوفد الايطالي

تفقد وفد من أعضاء مجلس النواب الإيطالي اليوم الأحد معبر رفح البري  للتضامن مع القضية الفلسطينية ومطالبة اسرائيل بفتح معبر رفح وادخال المساعدات الإغاثية لغزة


وفد إيطالي يتفقد معبر رفح البري ويطالب بإدخال المساعدات لغزة 

 

وقالت مصادر بمعبر رفح  أن وفدًا إيطاليًا يضم 14 نائبًا ونائبة من مجلس النواب الإيطالي وثلاثة  نواب إيطاليين من البرلمان الأوروبي

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كما أضافت المصادر أن الوفد يضم أساتذة قانون دولي بالجامعات الإيطالية وممثلي منظمات إنسانية وحقوقية إيطالية مؤيدة للدولة الفلسطينية وعدد من النشطاء المتضامنين معها


 

وأشار المصدر إلى أن الوفد زار معبر رفح البري وتفقد شاحنات المساعدات  والمخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري بالعريش

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