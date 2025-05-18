"مفيش إجابة صح"، خطأ في سؤال بمادة السيرة بامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية (فيديو)

كشف طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية عن وجود خطأ في اختيارات أحد أسئلة مادة السيرة النبوية والتي أداها الطلاب اليوم الأحد في كافة معاهد الجمهورية.

آراء طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية عن امتحان اليوم

وقال الطالب محمد عمرو: امتحان النهاردة كان سهل على الطالب المذاكر، لكن كلها أسئلة سهلة، لكن كان فيه مشكلة في صياغة سؤال في السيرة النبوية، وهو أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بمقاطعة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وكان الاختيارات “ 20 أو 60 أو 70 يوما”، والصواب هو خمسون يومًا لكن مكنتش موجودة في الاختيارات.

وأضاف الطالب محمد حسن من أمام معهد لجنة حلمية الزيتون بالقاهرة لـ “فيتو”: "الامتحان كان حلو وعدد الأسئلة مناسب، والوقت كان كافي وخرجنا في نصف الوقت، والدراسات الامتحان كان سهل جدًا ومن المنهج".

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

وانطلقت الأربعاء الماضي امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من مسئولي قطاع المعاهد الأزهرية.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط ودقة، وفقًا للجدول المعلن من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2024/2025.

وقد اتخذت قيادات المناطق الأزهرية كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة تتيح للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء مستقرة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات التنظيمية والاستعداد الجيد لضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء، مما يساعد الطلاب على تحقيق أعلى مستويات الأداء الأكاديمي.

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