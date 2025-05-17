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طلاب الإعدادية الأزهرية بعد امتحاني العربي والهندسة: الأسئلة سهلة والوقت غير كافٍ (فيديو)

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، فيتو

 أبدى عدد من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية ارتياحهم بعد أداء امتحاني المطالعة والنصوص والهندسة، اليوم السبت، مؤكدين أن أغلب الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ومن داخل المقررات الدراسية، بينما أشار البعض إلى أن الوقت المخصص لامتحان اللغة العربية كان يحتاج إلى زيادة.

وقال الطالب أحمد محمود من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون لـ “فيتو” إن الامتحان جاء "كويس جدًا"، مضيفًا: "الأسئلة كانت مناسبة، والوقت كان كافيا. الهندسة جت سهلة جدًا، والامتحان كله كان في مستوى الطالب، ويمكن أقل كمان."

واتفق معه الطالب عبد الرحمن أحمد، الذي أكد أن أسئلة الهندسة كانت واضحة ومباشرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن امتحان اللغة العربية احتاج وقتًا أطول. وقال: "الحمد لله، امتحان الهندسة كان سهلا والأسئلة واضحة، أما العربي فكان محتاج وقت أطول شوية، ساعتين مثلًا كانوا هيكونوا أفضل، لكن عمومًا الامتحان كان جميلا وحلّينا كويس."

فيما عبّر الطالب حمزة أحمد عن ارتياحه الكبير لمستوى الامتحانين، قائلًا: "العربي كله كان سهلا ومن الكتاب، والهندسة كانت أسهل مادة في الامتحانات كلها. كل الأسئلة من المنهج، ومفيش حاجة غريبة أو صعبة."

 

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 

 وانطلقت الأربعاء الماضي امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من مسئولي قطاع المعاهد الأزهرية.

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