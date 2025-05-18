الأحد 18 مايو 2025
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سهل ومن المنهج، ارتياح بين طلاب الإعدادية الأزهرية بعد امتحان التوحيد والدارسات (فيديو)

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، فيتو

أدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم الأحد امتحانات مواد “ التوحيد والسيرة، والدراسات الاجتماعية” وذلك في جميع معاهد الجمهورية، طبقًا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

ورصدت عدسة “فيتو” آراء الطلاب من امام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة، حيث أكد الطلاب على أن الامتحان كان في مستوى الطلاب المتوسط وجميع الأسئلة من داخل المنهج المقرر. 

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

وانطلقت الأربعاء الماضي امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من مسئولي قطاع المعاهد الأزهرية.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط ودقة، وفقًا للجدول المعلن من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2024 /2025.

واتخذت قيادات المناطق الأزهرية كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة تتيح للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء مستقرة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات التنظيمية والاستعداد الجيد لضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء، مما يساعد الطلاب على تحقيق أعلى مستويات الأداء الأكاديمي.

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