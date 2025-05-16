جميع الكليات بعد الثانوية العامة 2025، دليلك الكامل للتنسيق والاختيار

يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات الثانوية العامة 2025، لتبدأ بعدها مرحلة اختيار التخصص الجامعي، التي عادة ماتسبب ارتباك وحيرة وقلق بالنسبة لهم.

ويلعب مجموع الثانوية العامة، دورا مهما في تحديد الكلية المناسبة للطالب، والتي تحدد تخصصه الوظيفي فيما بعد، إضافة لذلك فإنه من الضروري أن يلجأ كل طالب لاستشارة المقربين منه، في اختيار الكلية المناسبة، حتى لا يقع في خطأ نتيجة لقلة الخبرة.

وتيسيرا على الطلاب، وأولياء الأمور، تستعرض بوابة فيتو دليلا شاملا لـجميع الكليات بعد الثانوية العامة 2025، كما توجه فيتو نصيحة لطالب الثانوية العامة، بضرورة تحديد اهتماماته وتوجهاته والتخصص الذي يحبه وأن يختار كليته وفقا لذلك.

جميع كليات علمي علوم 2025

كلية الطب البشري

كلية طب الأسنان

كلية الصيدلة

كلية العلاج الطبيعي

كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببني سويف

كلية العلوم

كلية العلوم الصحية التطبيقية

كلية الطب البيطري

كلية التمريض

كلية حاسبات ومعلومات (بايو ميديكال أو بايونفورماتيكس).

كلية الألسن

كلية الإعلام

كلية الفنون الجميلة

كلية تجارة إنجليزي.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كلية علوم البترول والتعدين بمطروح

كلية الفنون التطبيقية

كليات التربية والتربية النوعية.

المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا (شعبة علوم الحاسوب).

كلية حقوق إنجليزي.

كلية اللغات والترجمة.

كلية دار العلوم.

كلية الآداب.

كلية التربية الرياضية.

كلية حقوق.

كلية رياض الأطفال.

كلية الزراعة.

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية التجارة.

كلية السياحة والفنادق

جميع كليات علمي رياضة 2025

كلية هندسة التعدين والبترول.

كلية الزراعة.

كلية التربية للطفولة المبكرة.

كلية الهندسة.

كلية التربية الرياضية.

كلية حقوق إنجليزي.

كلية حاسبات ومعلومات.

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية العلوم.

كلية علوم البترول والتعدين بمطروح.

كلية التربية.

المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا (شعبة علوم الحاسوب).

كلية الحقوق.

كلية التجارة.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية التربية النوعية.

كلية السياحة والفنادق.

جميع كليات أدبي 2025

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

كلية التربية.

كلية تجارة إنجليزي.

كلية الآداب.

كلية اللغات والترجمة.

كلية الألسن.

كلية التربية النوعية.

كلية الإعلام.

كلية علوم الآثار.

كلية الفنون الجميلة.

المعاهد العليا للغات والترجمة

كلية الجغرافيا والمساحة.

كلية حقوق إنجليزي.

كلية دار العلوم.

كلية رياض الأطفال.

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية حقوق.

كلية التجارة.

المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا.

كلية الخدمة الاجتماعية.

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