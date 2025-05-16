أرقام جلوس الثانوية العامة 2025، كل ما يجب أن يعرفه الطالب قبل الامتحانات

أرقام جلوس الثانوية العامة 2025، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأسابيع المقبلة، لإعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2025، ويأتي ذلك ضمن ترتيبات انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

وأعلنت وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني عن الانتهاء الكامل من تجهيز أرقام جلوس الثانوية العامة لجميع الطلاب، وتحديد اللجان الامتحانية لجميع المحافظات، على أن يتم إتاحتها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى إتاحتها ورقيا داخل مدارس الثانوية من خلال المديريات التعليمية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 ترقب ظهور أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

وأضافت أنه فور إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم، سيتاح للطالب التعامل مع رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 من خلال اتباع عدة خطوات هامة تتمثل في الآتي:

ادخل على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

اكتب البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب

اضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس

اكتب البيانات المطلوبة ليظهر رقم الجلوس ومقر لجنة سير الامتحان

للحصول على البريد الإلكترونى الموحد للطالب، يمكن الدخول الضغط على انشاء البريد الإلكترونى المدرسي عبر الرابط من هنا

إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة

وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شرحًا تفصيليًّا لعدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ وتوزيع درجات كل مادة (النظام الجديد / القديم)، وذلك في ضوء ما تم اعتماده من ضوابط فنية وتربوية تضمن دقة التقييم وموضوعيته.



وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بمواصلة إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من اليوم الثلاثاء، حيث يتم بداية من اليوم إتاحة ٣ نماذج استرشادية جديدة لكل مادة، وذلك عبر هذا الرابط.

كما توفر الوزارة إتاحة حلول النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣" على مدار الساعة، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وتهدف الوزارة من إتاحة عدد كبير من النماذج الاسترشادية لكل مادة وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا ٣" إلى تدريب أبنائنا الطلاب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

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