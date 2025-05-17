ترتيب فرق الدوري الألماني 2024-2025 بعد تتويج بايرن ميونخ باللقب

ترتيب الدوري الألماني، أسدل الستار رسميا علي الدوري الألماني موسم 2024-2025 بعد تتويج بايرن ميونخ باللقب قبل جولتين.

وأنهى بايرن ميونخ بطل المسابقة، مشواره بالبوندسليجا بفوز عريض على مضيفه هوفنهايم 4 /صفر بالجولة الـ34 والأخيرة.

بايرن ميونخ البطل، ترتيب الدوري الألماني 2024-2025

1- بايرن ميونيخ 82 نقطة

2- باير ليفركوزن 69 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت 60 نقطة

4- بوروسيا دورتموند 57 نقطة

5- فرايبورج 55 نقطة

6- ماينز 52 نقطة

7- لايبزيج 51 نقطة

8- فيردر بريمن 51 نقطة

9- شتوتجارت 50 نقطة

10- بوروسيا مونشنغلادباخ 45 نقطة

11- فولفسبورج 43 نقطة

12- أوجسبورج 43 نقطة

13- يونيون برلين 40 نقطة

14- سانت باولي 32 نقطة

15- هوفنهايم 32 نقطة

16- هايدنهايم 29 نقطة

17- هولشتاين كيل 25 نقطة

18- بوخوم 25 نقطة

جدول ترتيب فرق الدوري الألماني

وخطف بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل الأخيرة لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه هولشتاين كيل 3 /صفر اليوم السبت في الجولة الأخيرة الدوري الألماني لكرة القدم.

كما تأهل اينتراخت فرانكفورت لدوري أبطال أوروبا بفضل فوزه 3 /1 على مضيفه فرايبورج الذي سيشارك في دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وحجز ماينز مقعده في الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي بتعادله مع ضيفه باير ليفركوزن 2 /2، ليتفوق بفارق نقطة واحدة على لايبزج الذي خسر أمام ضيفه شتوتجارت 2 /3.

وأنهى هايدنهايم الموسم في المركز الثالث من القاع بعد خسارته أمام فيردر بريمن 1/ 4، وبالتالي سيخوض ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا في مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

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