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رياضة

بايرن ميونخ يفوز على هوفنهايم برباعية في الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

فاز  فريق بايرن ميونخ، علي نظيره هوفنهايم، بنتيجة 4ـ0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب راين نيكار أرينا، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدوري الألماني

وسجل أهداف بايرن كل من: مايكل أوليز في الدقيقة 33 وجوشوا كيميتش في الدقيقة 53 وسيرج جنابري في الدقيقة 80 وكين في الدقيقة 86. 

 

 تشكيل بايرن ميونخ 

"نوير - كيميتش - جنابري - كومان - داير - أوليسيه - جيريرو - مولر - لايمر - ستانيسيتش - بافلوفيتش"

تشكيل هوفنهايم

"بومان - كاديرابيك - أوستيجارد - بيشوف - جيجير - ستاخ - براس - هلوزيك - أكبوجوما - كراماريتش - تشافيز"

موقف الفريقين في الدوري الألماني 

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، في حين يحتل هوفنهايم المركز 15 برصيد 32.

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