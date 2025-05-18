رئيس جامعة القاهرة: المؤتمر الطلابي لذوي الهمم منصة مهمة لعرض أفكارهم ومناقشة التحديات التي تواجههم

نظمت كلية التجارة جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة لبني فريد القائم بعمل عميد الكلية، المؤتمر الطلابي الأول لذوي الهمم بمدرج شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية.

كلية التجارة جامعة القاهرة تنظم أول مؤتمر طلابي لذوي الهمم برعاية رئيس الجامعة

حضر فعاليات المؤتمر،: الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المنياوي مسئول ملف الإعاقة بالجامعة والمشرف على مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، واللواء الدكتور عبد النعيم حامد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعلاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة Gig، واللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق، وعلي الغنام رئيس مجلس شركة أسطول كابيتال لتداول الاوراق المالية، والدكتور محمد شعراوي العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، و406 طلاب وطالبة من ذوي الهمم وذويهم.



وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أهمية المؤتمر الطلابي لمتحدي الإعاقة باعتباره منصة مهمة لعرض أفكارهم ومقترحاتهم ومناقشة التحديات التي تواجههم، كما يسهم هذا المؤتمر في تطوير السياسات الداعمة لهم داخل الحرم الجامعي، وأضاف أن الجامعة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الإعاقة وتقديم كافة الخدمات التي تعينهم وتعين أسرهم وتلبي متطلباتهم من خلال تسخير مراكز الجامعة البحثية والخدمية لرعايتهم ودعمهم.

عبدالصادق: نحرص على أن تكون جامعة القاهرة بيئة تعليمية عادلة وشاملة للجميع

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: إن جامعة القاهرة تؤمن بأن لكل طالب الحق في الحصول على تعليم عالي الجودة دون تمييز، وتولي اهتمامًا بالغًا بالطلاب ذوي الإعاقة، وتعمل على توفير بيئة تعليمية دامجة ومحفزة لهم من خلال تسهيل الوصول إلى المرافق الجامعية، وتوفير وسائل تعليمية مناسبة، وتقديم الدعم النفسي والأكاديمي المستمر لهم، مؤكدًا حرص الجامعة علي الاستمرار في تعزيز وعي المجتمع الجامعي بأهمية دمج وتمكين الطلاب من ذوي الاعاقة، إيمانًا بدورهم الفعّال في بناء مستقبل أفضل، قائلًا: إن "الاختلاف لا يعني الضعف، بل هو مصدر قوة وتنوع تثري به الجامعة وتفخر به".

ومن جهتها، أشارت الدكتور لبني فريد القائم بأعمال عميد كلية التجارة، إلى الدور الفعال الذي تقوم به الكلية لدعم ذوي الهمم وتوفير بيئة تعليمية وأكاديمية متاحة لهم، إلى جانب تقديم الدعم النفسي لهم والعمل على حل المشاكل التي تواجههم وإشراكهم في مختلف الأنشطة الطلابية التي يتم تنظيمها على مستوى الجامعة والكلية والتي تساهم في تنمية شخصياتهم وتؤهلهم لسوق العمل.

نشر ثقافة الدمج وتكافؤ الفرص

وفى السياق ذاته، أكدت الدكتورة جيهان المنياوي مسؤول ملف الاعاقة بالجامعة والمشرف على مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، التزام الجامعة وحرصها علي نشر ثقافة الدمج وتكافؤ الفرص واهتمامها بذوي الإعاقة، مضيفًة أن الطلاب من ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع ولهم حقوق وعليهم واجبات ويحققون الكثير من الإنجازات.

وأشار اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى تنظيم مسابقة ماراثون اتحاد شركات التأمين واشتراك طلاب ذوي الهمم والدمج به، بمركز شباب الجزيرة، حيث سيتم تخصص جوائز عديدة لهم.

وأكد علي الغنام رئيس مجلس إدارة شركة أسطول كابيتل، حرص الشركة على توفير فرص تدريب مفتوحة في مختلف فروعها لجميع طلاب ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير عدة فرص عمل للخريجين داخل الشركة.

ورشة عمل بالمجان لتأهيل الطلاب ذوي الإعاقة

وأوضح الدكتور محمد شعراوي العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن الشركة سوف تقوم بإعداد ورشة عمل بالمجان لتأهيل الطلاب ذوي الإعاقة، لتعريفهم أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، إلى جانب تقديم نموذج محاكاه من خلال الكلية أو داخل فروع شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.

كما أشار علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين والعضو المنتدب لشركة GIG، إلى توفير فرص عمل للخريجين من الكلية من ذوي الإعاقة داخل مختلف شركات التأمين والتي يبلغ عددها 40 شركة، بالإضافة إلى جانب توفير عدد من البرامج التدريبية للطلاب خلال الإجازة الصيفية.

وفي نهاية فعاليات المؤتمر الطلابي الأول لذوي الهمم، تم تكريم الطلاب من ذوي الهمم وتوزيع شهادات التقدير عليهم، كما تم فتح باب الحوار والمناقشة للتعرف علي المشكلات التي تواجههم لتقديم الحلول المناسبة لها.

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