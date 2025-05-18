الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لـ 25 مايو

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قررت الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين إلى جلسة ٢٥مايو الجاري. 

وحملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات صدر فيها حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.

الدعوى استندت إلى أحكام جنائية نهائية

واستندت الدعوى إلى الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة المحامين نقيب المحامين انتخابات المحامين منتصر الزيات استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات

مواد متعلقة

نقابة المحامين وحزب حماة الوطن يصدران بيانًا مشتركًا بشأن أزمة الرسوم القضائية

قرارات نقابة المحامين بشأن الرسوم القضائية (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

هل الزمالك سيحضر اجتماع رابطة الأندية؟ مصدر بالنادي يرد

برنامح عمل مكثف للرئيس اللبناني في مصر غدا

حقيقة استشهاد شقيق يحيى السنوار في غارة إسرائيلية

موعد مباراة الأهلي الختامية في الدوري والقناة الناقلة

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو والتفاح في سوق العبور

قناة إسرائيلية: تل أبيب تتعرض لضغوط شديدة من أجل إبرام صفقة

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري وانخفاض البوري في سوق العبور

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

كيف تتأكد من سلامة الشيك الصادر لك؟

حالات يلتزم فيها حائزو الحيوانات بإخطار السلطة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية