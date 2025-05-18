الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

النيابة الإدارية تستعرض جهود الدولة في تمكين ذوي الإعاقة

النيابة الإدارية،فيتو
النيابة الإدارية،فيتو

 تعقد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية ندوة حول "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بحضور نخبة من قيادات أجهزة الدولة والمجالس القومية والمنظمات المحلية والدولية ذات الصلة.

ندوة عن دور الدولة في حماية ذوي الاحتياجات الخاصة 

تعقد الندوة اليوم الأحد في تمام الساعة (التاسعة والنصف صباحًا)، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

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