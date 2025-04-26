السبت 26 أبريل 2025
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رياضة

كوكا يسجل هدف لوهافر الأول في شباك موناكو

كوكا
كوكا

سجل المحترف المصري أحمد حسن كوكا الهدف الأول لـ لوهافر في شباك نظيره موناكو بالدقيقة 22 من المباراة التي تجمعهما في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي.

تشكيل لوهافر ضد موناكو 

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تشكيل موناكو ضد لوهافر 

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القنوات الناقلة لمباراة لوهافر وموناكو  

 تُذاع مباراة لوهافر وموناكو في الدوري الفرنسي عبر مجموعة قنوات بين سبورتس المالك والناقل الحصري لكل مباريات الليج 1 في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي أجمع.

ويحتل موناكو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة فارق نقطة وحيدة عن الوصيف فريق أولمبيك مارسيليا، في حين يحتل لوهافر  المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

ويتطلع فريق موناكو إلى مواصلة الضغط على فرق المقدمة من أجل حسم بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يقاتل لوهافر من أجل النجاة من دائرة الهبوط.

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لوهافر كوكا موناكو الدوري الفرنسي

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