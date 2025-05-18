نبيل فهمي ضيف أولى حلقات برنامج مذكرات شفهية علي قناة النيل للأخبار

يستضيف برنامج (مذكرات شفهية) في أولى حلقاته غدًا الإثنين، العاشرة مساءً، على شاشة قناة النيل للأخبار، السفير نبيل فهمي وزير الخارجية المصري الأسبق.

يروي السفير نبيل فهمي للإعلامية أمل رشدي جوانب عديدة من مذكراته، ومحطات مهمة في سيرته الذاتية التي تبدأ من والده إسماعيل فهمي وزير الخارجية في عهد الرئيس السادات، وتمتد إلي توليه منصب وزير الخارجية.. في أعقاب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

كما يروي الدبلوماسي المخضرم في شهادته التي تمتد لأربع حلقات، أبرز المواقف التي واجهته، ونقاط التحول في مسيرته العائلية والدبلوماسية والسياسية، وما جاء في مذكراته الشهيرة (في قلب الأحداث، الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير) وهي المذكرات التي حظيت باهتمام كبير داخل مصر وخارجها.

يأتي انطلاق برنامج (مذكرات شفهية) ضمن مجموعة برامج جديدة يتم بثها تباعًا علي شاشات التليفزيون المصري، في إطار رؤية (عودة ماسبيرو). يذكر أن قناة النيل للأخبار قد شهدت تطورًا كبيرًا عام ٢٠٢٥، وقد تم بثها إذاعيًا علي موجات إف إم منذ يناير الماضي.

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