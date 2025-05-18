الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية لأسباب تتعلق بالصالح العام

الإدارة العامة للجوازات
الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على ترحيل سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وزارة الداخلية قـرار رقم 729 لسنة 2025

وتضمن نص القرار؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 729 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 15/4/2025 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛ قـــــرر يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام وسيم سامي الواكد سورى الجنسية - مواليد 1/1/2003).

 

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وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ذلك.

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