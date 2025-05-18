رفع الرايات الصفراء، ارتفاع نسبي للامواج بغرب وشرق الإسكندرية

رفعت بعض شواطئ غرب وشرق محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، الرايات الصفراء وذلك نظرا للارتفاع النسبي للأمواج وعدم استقرار في الأحوال الجوية بالمحافظة.

ومن جانبه، أكدت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، أن هناك ارتفاع ملحوظ للامواج وتم رفع الريات الصفراء مضيفا أن الإقبال ضعيف من قبل المواطنين بالقطاعين شرق وغرب المحافظة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في الإسكندرية 19 ودرجة الحرارة العظمى 26.

وتنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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