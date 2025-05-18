الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رفع الرايات الصفراء، ارتفاع نسبي للامواج بغرب وشرق الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

رفعت بعض شواطئ غرب وشرق محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، الرايات الصفراء وذلك نظرا للارتفاع النسبي للأمواج وعدم استقرار في الأحوال الجوية بالمحافظة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني

وزير الداخلية يرفض طلب فلسطيني باكتساب الجنسية المصرية

ومن جانبه، أكدت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، أن هناك ارتفاع ملحوظ للامواج وتم رفع الريات الصفراء مضيفا أن الإقبال ضعيف من قبل المواطنين بالقطاعين شرق وغرب المحافظة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في الإسكندرية 19 ودرجة الحرارة العظمى 26.

وتنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحوال الجوية غرب السياحه والمصايف بالاسكندرية

مواد متعلقة

سياحة وفنادق جامعة القناة تنظم الملتقى التوظيفي السادس

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

لطلاب الثانوية الأزهرية 2025، رابط الحصول على أرقام الجلوس بالصورة من قطاع المعاهد

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي الختامية في الدوري والقناة الناقلة

هل الزمالك سيحضر اجتماع رابطة الأندية؟ مصدر بالنادي يرد

ضوابط تخفيض ساعات العمل لذوي الإعاقة وفقا للقانون

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو والتفاح في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع البامية وانخفاض الليمون في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري وانخفاض البوري في سوق العبور

راندا البحيري تتصالح مع طليقها في قضية السب والقذف

القوى العاملة بالنواب تناقش اليوم قانون العلاوة للموظفين

خدمات

المزيد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

كيف تتأكد من سلامة الشيك الصادر لك؟

حالات يلتزم فيها حائزو الحيوانات بإخطار السلطة وفقا للقانون

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو والتفاح في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

4 جزاءات تأديبية على شاغلي الوظائف القيادية في القانون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية